موظفين استقبال وريسبشن بشرم الشيخ والغردقة

موظفين استقبال وريسبشن براتب 3000 : 3500ج بشرم الشيخ والغردقة - بإقامة كاملة ( سكن + 3 وجبات + مواصلات + أسبوع إجازة + تامين اجتماعي + تامين صحي + زيادة سنوية 2 في السنة ) : شرط اللغة لا تقل عن 80% ( انجليزي – إيطالي – روسي – فرنسي ) – السن من 21 : 30 سنة – مؤهل عالي - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة