موظفين استقبال وريسبشن بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)
|موظفين استقبال وريسبشن براتب 3000 : 3500ج بشرم الشيخ والغردقة - بإقامة كاملة ( سكن + 3 وجبات + مواصلات + أسبوع إجازة + تامين اجتماعي + تامين صحي + زيادة سنوية 2 في السنة ) : شرط اللغة لا تقل عن 80% ( انجليزي – إيطالي – روسي – فرنسي ) – السن من 21 : 30 سنة – مؤهل عالي - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام محمد
|التليفون:
|01092211017
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056510
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3,000 جنيه
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