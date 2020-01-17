موظفين استقبال وريسبشن بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
موظفين استقبال وريسبشن براتب 3000 : 3500ج بشرم الشيخ والغردقة - بإقامة كاملة ( سكن + 3 وجبات + مواصلات + أسبوع إجازة + تامين اجتماعي + تامين صحي + زيادة سنوية 2 في السنة ) : شرط اللغة لا تقل عن 80% ( انجليزي – إيطالي – روسي – فرنسي ) – السن من 21 : 30 سنة – مؤهل عالي - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسلام محمد
التليفون: 01092211017

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العنوان: - حمامات القبة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/3/2020
رقم الإعلان: 2056510
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