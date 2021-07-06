موظفين ادخال بيانات لتنظيمات فندقية - Data entry

(فرصة عمل)
|تعلن شركة " النيل للتخطيط السياحة والدعم التقني Nile Resort for Tourism planning and Technical Support - " • موظفين " ادخال بيانات – DATA ENTRY لتنظيمات فندقية. • نقبل الطلبة والخريجين • عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم للوظيفة , زيادة سنوية 12% كل سنة • تأمين صحي واجتماعي • توفير تدريب لمن لا يملك خبرة مدفوع الأجر • شيفت 6 ساعات (صباحي أو مسائي ) يوميا ما عدا الجمعة • الراتب 4000 ج أساسي. للتقديم للعمل يرجى التواصل مع الشركة واتساب على الرقم : 01062972973 وارسال كود العمل: 30102190
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة النيل لتخطيط السياحة والدعم الفني - Nile Resort for tourism planning
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|شارع ال 90 الجنوبي - فيلا 402 - الدور الارضي والاول- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099840
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