موظفين ادخال بيانات لتنظيمات فندقية - Data entry

تعلن شركة " النيل للتخطيط السياحة والدعم التقني Nile Resort for Tourism planning and Technical Support - " • موظفين " ادخال بيانات – DATA ENTRY لتنظيمات فندقية. • نقبل الطلبة والخريجين • عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم للوظيفة , زيادة سنوية 12% كل سنة • تأمين صحي واجتماعي • توفير تدريب لمن لا يملك خبرة مدفوع الأجر • شيفت 6 ساعات (صباحي أو مسائي ) يوميا ما عدا الجمعة • الراتب 4000 ج أساسي. للتقديم للعمل يرجى التواصل مع الشركة واتساب على الرقم : 01062972973 وارسال كود العمل: 30102190