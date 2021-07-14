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مصر (العين السخنة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
طالب او طالبة – خريج او خريجة ) خدمة عمالء وإدخال بيانات ( براتب شهري 4000ج – وحوافز شهرية – لشفت 6 ساعات – تامين صحي واجتماعي وزيادة مرتين في السنة علي المرتب – ال يشترط خبرة مسبقة – لتوفير تدريب مدفوع االجر لمدة شهر يتم حسابه من الراتب – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NRFT
التليفون: 01062972973

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العنوان: - العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100750
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صورة الاعلان: موظفين ادخال بيانات - في العين السخنة مصر

موظفين ادخال بيانات

(فرصة عمل)

- في العين السخنة مصر

موظف + موظفة ) إدخال بيانات ( – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – ال يشترط الخبرة – الشركة .
القسم: 

4,000 جنيه

14/7/2021
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