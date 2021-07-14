موظفين ادخال بيانات

طالب او طالبة – خريج او خريجة ) خدمة عمالء وإدخال بيانات ( براتب شهري 4000ج – وحوافز شهرية – لشفت 6 ساعات – تامين صحي واجتماعي وزيادة مرتين في السنة علي المرتب – ال يشترط خبرة مسبقة – لتوفير تدريب مدفوع االجر لمدة شهر يتم حسابه من الراتب – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973