موظفين ادخال بيانات

(فرصة عمل)
|طالب او طالبة – خريج او خريجة ) خدمة عمالء وإدخال بيانات ( براتب شهري 4000ج – وحوافز شهرية – لشفت 6 ساعات – تامين صحي واجتماعي وزيادة مرتين في السنة علي المرتب – ال يشترط خبرة مسبقة – لتوفير تدريب مدفوع االجر لمدة شهر يتم حسابه من الراتب – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100750
4,000 جنيه