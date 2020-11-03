موظفين ادخال البيانات على السوشيال ميديا

موظف + موظفة ( إدخال بيانات ) – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – لا يشترط الخبرة – الشركة تؤهلك بنفس يوم التقديم – يتم توقيع العقد نفس يوم المقابلة الشخصية اثناء القبول – مؤهل متوسط علي الأقل – راتب ثابت 4000ج - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12% - عقد سنوي قابل للتجديد للتواصل فون او واتساب 01009079435