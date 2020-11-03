موظفين ادخال البيانات على السوشيال ميديا

(فرصة عمل)
|موظف + موظفة ( إدخال بيانات ) – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – لا يشترط الخبرة – الشركة تؤهلك بنفس يوم التقديم – يتم توقيع العقد نفس يوم المقابلة الشخصية اثناء القبول – مؤهل متوسط علي الأقل – راتب ثابت 4000ج - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12% - عقد سنوي قابل للتجديد للتواصل فون او واتساب 01009079435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ميرنا
|التليفون:
|01009079435
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|العنوان:
|مصر الجديده- مصر الجديده
الفيوم - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072630
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