(فرصة عمل)
|لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مطلوب موظفين اداريين مؤهل عالى حديثى التخرج يجيد الإنجليزية بطلاقة للتحدث تليفونيا بلباقة والردود على الإيميلات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080318
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