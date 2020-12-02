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تفاصيل الإعلان
لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مطلوب موظفين اداريين مؤهل عالى حديثى التخرج يجيد الإنجليزية بطلاقة للتحدث تليفونيا بلباقة والردود على الإيميلات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 17/1/2021
رقم الإعلان: 2080318
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