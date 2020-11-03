موظفة تعمل باللغة الايطالية في شركات ايطالية

اتحدث اللغة الايطالية بطلاقة + كتابة لانني كنت اقيم و ادرس في ايطاليا و اشتغلت في مجال الترجمة 12 عام + سكرترية باللغة الايطالية 3 سنوات + عمل كمدرسة لغة ايطالية في احد المدارس للغات + كورسات في اللغة الايطالية اريد فرصة عمل في احدى الشركات ايطالية كسكرتيرة اوcall center , او اي مجال باللغة الايطالية