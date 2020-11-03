موظفة تعمل باللغة الايطالية في شركات ايطالية

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تفاصيل الإعلان
اتحدث اللغة الايطالية بطلاقة + كتابة لانني كنت اقيم و ادرس في ايطاليا و اشتغلت في مجال الترجمة 12 عام + سكرترية باللغة الايطالية 3 سنوات + عمل كمدرسة لغة ايطالية في احد المدارس للغات + كورسات في اللغة الايطالية اريد فرصة عمل في احدى الشركات ايطالية كسكرتيرة اوcall center , او اي مجال باللغة الايطالية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: داليا صلاح سليم عبد اللطيف
التليفون: 01272991013/01224466878

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 74 مدينة فيصل سيدي بشر قبلي- سيدي بشر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/11/2020
رقم الإعلان: 2073905
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: قضي اجازتك وسط عيلتك علي البحر وامتلك شاليه بروف بمقدم68 الف

قضي اجازتك وسط عيلتك علي البحر وامتلك شاليه بروف بمقدم68 الف

(للتقسيط)

شاليهك بروف كبير واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية بمساحة 68م (غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك بروف في راس سدر بمقدم84 الف فقط

شاليهك بروف في راس سدر بمقدم84 الف فقط

(للتقسيط)

متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 84م (2غرفة + حمام +مطبخ +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: هتقضي مصيفك ومشتاك في راس سدر بامتلك شاليه بجاردن بمقدم 62 الف بس

هتقضي مصيفك ومشتاك في راس سدر بامتلك شاليه بجاردن بمقدم 62 الف بس

(للتقسيط)

شاليهك بروف كبير واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية بمساحة 62م (غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بقرية روزا بمقدم56 الف بس

شاليه للبيع بقرية روزا بمقدم56 الف بس

(للتقسيط)

فرح الاولاد وامتلك شاليهك بحديقة كبير (غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جاردن واسع ) وكل خدام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: مصنع اغذية 2000م مبنى خرسانه 1200

مصنع اغذية 2000م مبنى خرسانه 1200

(للإيجار)

مصنع اغذية 2000م مبنى خرسانه 1200 بسعر تحفة بارقى موقع بالمنطقة الصناعبة برج العرب سعر المتر 2400 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2020
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صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري

(للإيجار)

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام واحد)مكيفه با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري

(للإيجار)

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام واحد)مكيفه با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه والهايبر ماركت فى السعوديه ( الرياض – الدمام ) مشرف مبيعات كاشف ف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(طلب عمل)

برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مندوب هايبر بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالمواد الغذائيه . خبرة بالمخازن . خبرة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مشرفين معمارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض

مطلوب للسفر فورا مشرفين معمارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا مشرفين معمارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض شرط الخبرة فى الانشاءات والتشطيبات شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مسوق عقارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض

مطلوب للسفر فورا مسوق عقارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا مسوق عقارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض شرط لم يسبق لة العمل فى السعودية برجاء .
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا سكرتير للعمل فى شركة مواد بناء فى جدة

مطلوب للسفر فورا سكرتير للعمل فى شركة مواد بناء فى جدة

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا سكرتير للعمل فى شركة مواد بناء فى جدة شرط خبرة فى برامج الاوفيس ولم يسبق لة العمل ف.
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

24/11/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمستشفي كبري

عاجل مطلوب لمستشفي كبري

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمستشفي كبري عاااااااااام بمدينه حفر الباطن اخصائيين ومقييمين اسنان 1 -اخصائيين ومقيمين .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/11/2020
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