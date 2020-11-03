موظفة تعمل باللغة الايطالية في شركات ايطالية

(طلب عمل)
|اتحدث اللغة الايطالية بطلاقة + كتابة لانني كنت اقيم و ادرس في ايطاليا و اشتغلت في مجال الترجمة 12 عام + سكرترية باللغة الايطالية 3 سنوات + عمل كمدرسة لغة ايطالية في احد المدارس للغات + كورسات في اللغة الايطالية اريد فرصة عمل في احدى الشركات ايطالية كسكرتيرة اوcall center , او اي مجال باللغة الايطالية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|داليا صلاح سليم عبد اللطيف
|التليفون:
|01272991013/01224466878
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|العنوان:
|74 مدينة فيصل سيدي بشر قبلي- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073905
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