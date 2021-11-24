موظفات مبيعات مغربيات جاهزات للعمل بدول الخليج

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: موظفات مبيعات مغربيات جاهزات للعمل بدول الخليج - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

إضغط على الصورة لتكبيرها

يتوفر لدينا من المغرب خبيرات حمام مغربي لهم خبره طويلة في ارقى الحمامات في المغرب لهم درايه كامله في خلطات الاعشاب منها الصابون البلدي - الحناء -الخزامة - اكليل الجبل - - وعدة اعشاب اخرى وخبرة بالزيوت الطبيعية وخبره جيدة بالحمام الملكي للعروسات تواصلو معنا لنزودكم بافضل ما لدينا وان شاء الله نلبي طلبكم باسرع وقت شركة الخليج جوب ترحب بطلباتكم واستفسارتكم تواصوا معنا 00212707058384
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جوهرة المغرب للاستقدام
التليفون: 00212707058384

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - اق
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/12/2021
رقم الإعلان: 2115525
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب موظفات استقبال للعمل قي قطر - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب موظفات استقبال للعمل قي قطر

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب موظفات استقبال للعمل في قطر الراتب 4000 ريال قطري موفر السكن والمواصلات والتامين الصحي للتواصل.
القسم: 

اتصل

24/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager