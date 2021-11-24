موظفات مبيعات مغربيات جاهزات للعمل بدول الخليج

(طلب عمل)
|يتوفر لدينا من المغرب خبيرات حمام مغربي لهم خبره طويلة في ارقى الحمامات في المغرب لهم درايه كامله في خلطات الاعشاب منها الصابون البلدي - الحناء -الخزامة - اكليل الجبل - - وعدة اعشاب اخرى وخبرة بالزيوت الطبيعية وخبره جيدة بالحمام الملكي للعروسات تواصلو معنا لنزودكم بافضل ما لدينا وان شاء الله نلبي طلبكم باسرع وقت شركة الخليج جوب ترحب بطلباتكم واستفسارتكم تواصوا معنا 00212707058384
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جوهرة المغرب للاستقدام
|التليفون:
|00212707058384
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|العنوان:
|- اق
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115525
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