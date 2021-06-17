موظفات مبيعات مغربيات جاهزات للعمل بدول الخليج

(طلب عمل)
|جوهرة اغلمغرب للاستقدام توفر من المغرب مندوبات ومندوبين مبيعات يتميزون بالمظهر الانيق والقدرة على الاقناع حاصلين على شواهد عليا وخبرة واسعة في هذا المجال يراهنون على تحقيق ارباح ومداخيل كبيرة للشركات التي يعملون لفائدتها للاستفادة من خدماتهم المرجو التواصل معنا عبر الرقم التالى / موبايل + واتساب: 00212707058384-
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جوهرة المغرب للاستقدام
|التليفون:
|00212707058384
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097329
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212,644,281,177 دولار
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120 درهم
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