موظفات سكرتاريه للاستقدام

(طلب عمل)
|متوفر لدينا موظفات سكرتارية من الجنسية المغربية خبره ممتازة وذوات منظر حسن -لغات متعددة -اتقان اعمال الحاسوب لمن يرغب بالاستقدام التواصل الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212608012819
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049220
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