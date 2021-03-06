شركة توظيف بالخارج تطلب: موظفات تسويق إلكتروني وإعلان للعمل بمقر الشركة (راتب + عمولة ) ★ بالمواصفات التالية: • لا يشترط الخبرة ويفضل من سبق لها العمل بالمجال • معرفة قوية بالانترنت ووسائل التواصل الإجتماعي • السن لا يقل عن 23 سنة ولا يزيد عن 35 سنة • إجادة تامة لاستخدام الكمبيوتر وبرامج Office • اللباقة وإجادة التحدث هاتفياَ • مؤهل عالي أو فوق متوسط • السكن بالقرب من منطقة الدقي والمهندسين ★ بالمميزات التالية: - راتب ثابت يحدد في المقابلة - عمولات وحوافز مجزيه جدا - العمل 7 ساعات يوميا ■ عل