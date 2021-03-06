(فرصة عمل)
|شركة توظيف بالخارج تطلب: موظفات تسويق إلكتروني وإعلان للعمل بمقر الشركة (راتب + عمولة ) ★ بالمواصفات التالية: • لا يشترط الخبرة ويفضل من سبق لها العمل بالمجال • معرفة قوية بالانترنت ووسائل التواصل الإجتماعي • السن لا يقل عن 23 سنة ولا يزيد عن 35 سنة • إجادة تامة لاستخدام الكمبيوتر وبرامج Office • اللباقة وإجادة التحدث هاتفياَ • مؤهل عالي أو فوق متوسط • السكن بالقرب من منطقة الدقي والمهندسين ★ بالمميزات التالية: - راتب ثابت يحدد في المقابلة - عمولات وحوافز مجزيه جدا - العمل 7 ساعات يوميا ■ عل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01559919385
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|العنوان:
|54 شارع السودان المهندسين- مصر القديمة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086407
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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1 جنيه
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3,000 ريال