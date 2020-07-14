موسوعة الأعمال . #عين عربية . #سوق التجارة الالكترونية عبر الانترنت م

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (المنيا) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
#موسوعة الأعمال . #عين عربية . #سوق التجارة الالكترونية عبر الانترنت : تقدم أقوى وأسرع فرص التصدير والاستثمار حول العالم فى كافة المجالات . #صناعة , #زراعة , #سياحة ,#تجارة . #منتجات صناعية #وزراعية #ألات #معدات #وخطوط انتاج #ومستلزمات #وقطع غيار . وكل ما تريد #تصديره #واستثماره . سجله فى #موسوعة الاعمال عين عربية على الانترنت 00201115735550
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mero
التليفون: 01092394436

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مغاغة
المنيا -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/7/2020
رقم الإعلان: 2062927
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

عروض حصريه من ماس ايجيبت العرض الاول💥 خصم 15% علي جميع باقات التشطيب العرض الثاني 💥ت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

عروض حصريه من ماس ايجيبت العرض الاول خصم 15% علي جميع باقات التشطيب العرض الثاني تصميم ومعاينه مجانا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

افضل شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

افضل شركة يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

120 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق في قريه زهر ه الساحل الشمالي

بيع شقق في قريه زهر ه الساحل الشمالي

(للبيع)

تتفاوت وتتعدد اسعارومساحات الوحدات السكنية والشاليهات والفيلات الموجودة داخل قرية زهرة الساحل الشمال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

13/7/2020
صورة الاعلان: بالطو طبيب - مصنع ملابس مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

بالطو طبيب - مصنع ملابس مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

بالطو طبيب - مصنع ملابس مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خا.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: دورة, دورات, دورات تدريبية, كورسات, كورسات تدريبية,

دورة, دورات, دورات تدريبية, كورسات, كورسات تدريبية,

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن مبادئ وأسس الصحة العامة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

13/7/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: كمامات يمكن غسلها

كمامات يمكن غسلها

(للبيع)

كمامات يمكن غسلها 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف وال.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم الامن

اماكن تصنيع يونيفورم الامن

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم الامن 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي ماب.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بحدائق حلوان

شقة للبيع بحدائق حلوان

(للبيع)

شقة متشطبه على السكن بحدائق حلوان 3 غرف وريسبشن الدور التانى عداد كهرباء ومياة وغاز شارع كبير وواسع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

370,000 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

انضم الى مجتمع النخبة وتصميم منزلك الجديد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: جليسات مسنين بالمنزل وعمالة منزلية لكافة المحافظات

جليسات مسنين بالمنزل وعمالة منزلية لكافة المحافظات

(طلب عمل)

جليسات مسنين بالمنزل وعمالة منزلية لكافة المحافظات 01145701114 نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: F6 carجهاز كشف اعطال السيارات

F6 carجهاز كشف اعطال السيارات

(للبيع)

F6 carجهاز كشف اعطال السيارات احدث اجهزة التشخيص المدمجة التى تعمل تحت احدث اصدارات نظام تشغيل الان.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

12/7/2020
صورة الاعلان: وفر الراحة لنفسك ولاسرتك فى العاصمة الاداراية

وفر الراحة لنفسك ولاسرتك فى العاصمة الاداراية

(للبيع)

عايز توفر الراحة لاسرتك اسكن فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة دلوقتى تقدر شقتك155م(غرفتين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

12/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة واستمتع بالخصوصية

امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة واستمتع بالخصوصية

(للبيع)

اشترى شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية واستمتع بالخصوصية وشقتك 185م(3غرف+حمام+مطبخ+ريسبشن +ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

245,000 جنيه

12/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager