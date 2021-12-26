موزعيين تكييف كاريير فى القاهرة

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 كاريير أوبتيماكس مصمم بشكل إنسيابي حديث هيليق مع أي ديكور داخلي وهيضفي له لمسة جمال بس الدفاية لأ. دلوقتى تكييف كارييراوبتيماكس برو بارد ساخن 2.25 حصان بلازما ديجيتال 10450 جنيه - ولو بتدور علي التقسيط دلوقتي ممكن تقسط معانا تكييفك من 6 شهور حتي 18 شهر باقل نسبه فؤائد و بدون مقدم - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60%
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116780
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه