موديل 2003 برادة كوجل مع مبرد ثيرموكنج sl400e للبيع بسعر ممتاز رقم العرض هو 310032 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و45 سم . عرض2.52سم . ارتفاع 2.60 سم شاسيه كامل قوي جدا الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية للسعر : اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا