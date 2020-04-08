(للبيع)
|موديل 2003 برادة كوجل مع مبرد ثيرموكنج sl400e للبيع بسعر ممتاز رقم العرض هو 310032 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و45 سم . عرض2.52سم . ارتفاع 2.60 سم شاسيه كامل قوي جدا الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية للسعر : اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057788
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال