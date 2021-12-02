موديلات يونيفورم تمريض لليونيفورم شركة TN

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تفاصيل الإعلان
موديلات يونيفورم تمريض لليونيفورم شركة TN اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع احدث موديلات اليونيفورم الطبي وبالطو الطبيب من افضل الخامات وبسعر المصنع لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/12/2021
رقم الإعلان: 2113636
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شركة تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

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30/11/2021
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شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر - في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر - في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: عبايات تخرج - شركات تصنيع روب تخرج - في الجيزة مصر

عبايات تخرج - شركات تصنيع روب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات تخرج - شركات تصنيع روب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
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