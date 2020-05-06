مودك هيبقي احلي لما تسكن في العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مودك هيبقي احلي لما تسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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خلي مودك مختلف وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة وسط الطبيعة والهدوء والفيو الروعة للاند سكيب وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وسط الخدمات مول تجاري وكيدز اريا ونادي رياضي وجيم وسبا وحمامات سباحة وبحيرات صناعية وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 237,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/5/2020
رقم الإعلان: 2058990
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