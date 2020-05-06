مودك هيبقي احلي لما تسكن في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|خلي مودك مختلف وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة وسط الطبيعة والهدوء والفيو الروعة للاند سكيب وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وسط الخدمات مول تجاري وكيدز اريا ونادي رياضي وجيم وسبا وحمامات سباحة وبحيرات صناعية وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|237,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058990
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