موبايل انفنيكس X650C هوت 8 بشريحتين اتصال - 64 جيجابايت، 4 جيجابايت رام

موبايل انفنيكس X650C هوت 8 بشريحتين اتصال - 6.52 بوصة، 64 جيجابايت، 4 جيجابايت رام، شبكة الجيل الرابع ال تي اي - ارجواني انفنيكس الشبكة التقنية: GSM / HSPA / LTE نطاقات شبكة الجيل الثاني: GSM 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الأولى والشريحة الثانية نطاقات شبكة الجيل الثالث: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 نطاقات شبكة الجيل الرابع: نطاق ال تي اي 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 8(900)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500). الهيكل الأبعاد: 165 × 76.3 × 8.7 ملم الوزن: 179 جم الشريحة: شريحتين (شريحة نانو