موبايل انفنيكس X650C هوت 8 بشريحتين اتصال - 64 جيجابايت، 4 جيجابايت رام

(للبيع)

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صورة الاعلان: موبايل انفنيكس X650C هوت 8 بشريحتين اتصال - 64 جيجابايت، 4 جيجابايت رام - في القاهرة مصر

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موبايل انفنيكس X650C هوت 8 بشريحتين اتصال - 6.52 بوصة، 64 جيجابايت، 4 جيجابايت رام، شبكة الجيل الرابع ال تي اي - ارجواني انفنيكس الشبكة التقنية: GSM / HSPA / LTE نطاقات شبكة الجيل الثاني: GSM 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الأولى والشريحة الثانية نطاقات شبكة الجيل الثالث: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 نطاقات شبكة الجيل الرابع: نطاق ال تي اي 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 8(900)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500). الهيكل الأبعاد: 165 × 76.3 × 8.7 ملم الوزن: 179 جم الشريحة: شريحتين (شريحة نانو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ali hassan
التليفون: 01003656650

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العنوان: بوابه 6- الرحاب
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/3/2020
رقم الإعلان: 2055988
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صورة الاعلان: سامسونج J7 خطين - في القاهرة مصر

سامسونج J7 خطين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سامسونج J7 خطين بكل مشتملاته.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

14/2/2020
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