مواقع الكترونية وتطبيقات ويب للخدمات عن بعد

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صورة الاعلان: مواقع الكترونية وتطبيقات ويب للخدمات عن بعد - في مكة السعودية

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كلنا يد واحدة لنعبر الازمات . شركة شفترز لتقنية المعلومات تقدم حزمة من الحلول البرمجية لكافة الانشطة التجارية المتضررة من الاوضاع العالمية الحالية . - متاجر الكترونية متكاملة – تطبيقات ويب عقارية تخدم البائع والمشتري على حد سواء - تطبيقات ويب رياضية لأصحاب الصالات الرياضية والمتدربين - تطبيقات ويب طبية لأصحاب العيادات والمستفيدين منها - تطبيقات ويب للتوصيل للمنازل - تطبيقات ويب لمنصات الكترونية للتعليم عن بعد واتس آب 966565620035
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد نبيل خليفة
التليفون: 966565620035+

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - جدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 3/4/2020
رقم الإعلان: 2057283
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صورة الاعلان: مواقع الكترونية وتطبيقات ويب للخدمات عن بعد - في مكة السعودية

مواقع الكترونية وتطبيقات ويب للخدمات عن بعد

(للبيع)

- في مكة السعودية

كلنا يد واحدة لنعبر الازمات . شركة شفترز لتقنية المعلومات تقدم حزمة من الحلول البرمجية لكافة الانش.
العنوان:

مكة - السعودية

2,000 ريال

31/3/2020
صورة الاعلان: مواقع الكترونية وتطبيقات ويب للخدمات عن بعد - في مكة السعودية

مواقع الكترونية وتطبيقات ويب للخدمات عن بعد

(للبيع)

- في مكة السعودية

كلنا يد واحدة لنعبر الازمات . شركة شفترز لتقنية المعلومات تقدم حزمة من الحلول البرمجية لكافة الانش.
العنوان:

مكة - السعودية

2,000 ريال

29/3/2020
صورة الاعلان: مواقع وتطبيقات الكترونية للخدمات عن بعد - في مكة السعودية

مواقع وتطبيقات الكترونية للخدمات عن بعد

(للبيع)

- في مكة السعودية

كلنا يد واحدة لنعبر الازمات . شركة شفترز لتقنية المعلومات تقدم حزمة من الحلول البرمجية لكافة الانش.
العنوان:

مكة - السعودية

2,000 ريال

26/3/2020
صورة الاعلان: تصميم وبرمجة مواقع انترنت وتطبيقات جوال - في مكة السعودية

تصميم وبرمجة مواقع انترنت وتطبيقات جوال

(للبيع)

- في مكة السعودية

كلنا يد واحدة لنعبر الازمات . شركة شفترز لتقنية المعلومات تقدم حزمة من الحلول البرمجية لكافة الانش.
العنوان:

مكة - السعودية

2,000 ريال

25/3/2020
صورة الاعلان: تصميم مواقع انترنت وتطبيقات جوال - في مكة السعودية

تصميم مواقع انترنت وتطبيقات جوال

(للبيع)

- في مكة السعودية

نحن شركة متخصصة في مجال تصميم مواقع الانترنت وتطبيقات الجوال بأسعار تنافسية وجودة عالية . اغتنم ال.
العنوان:

مكة - السعودية

2,000 ريال

8/3/2020
صورة الاعلان: تصميم مواقع انترنت - في مكة السعودية

تصميم مواقع انترنت

(للبيع)

- في مكة السعودية

يمكنك امتلاك موقع الكتروني احترافي يعبر عن شخصيتك او نشاطك التجاري وبسعر تنافسي . فقط 2020 ريال سع.
العنوان:

مكة - السعودية

2,020 ريال

19/2/2020
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صورة الاعلان: تصميم مواقع انترنت بأسعار خيالية - في مكة السعودية

تصميم مواقع انترنت بأسعار خيالية

(للبيع)

- في مكة السعودية

امتلك موقع الكتروني كامل الأقسام الرئيسية بسعر 2020 ريال . - دومين وهوست مساحة 2 جيجا - موقع لغ.
العنوان:

مكة - السعودية

2,000 ريال

17/2/2020
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