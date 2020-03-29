مواقع الكترونية وتطبيقات ويب للخدمات عن بعد

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد نبيل خليفة
|التليفون:
|966565620035+
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|العنوان:
|- جدة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|31/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057152
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,020 ريال
2,000 ريال