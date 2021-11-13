موازين قامه سوكيا وتوبكون

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: موازين قامه سوكيا وتوبكون - في القاهرة مصر

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متاح جميع انواع الموازين الاسعار ابتاءا من 2500 جنيه فقط بالحامل والقامه ويوجد موازين سوكيا وتوبكون شركه الامل للتجاره والمعدات 88 جسر السويس مصر الجديده بجوار سيراميك النيلين 01284057773 بضاعه حاضره ويوجد شحن لاي مكان والاستلام في نفس اليوم داخل القاهره واستلام خلال 48 ساعه المحافظات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد هشام
التليفون: 01284057773

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العنوان: - مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/11/2021
رقم الإعلان: 2111120
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