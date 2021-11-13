موازين قامه سوكيا وتوبكون

(للبيع)
|متاح جميع انواع الموازين الاسعار ابتاءا من 2500 جنيه فقط بالحامل والقامه ويوجد موازين سوكيا وتوبكون شركه الامل للتجاره والمعدات 88 جسر السويس مصر الجديده بجوار سيراميك النيلين 01284057773 بضاعه حاضره ويوجد شحن لاي مكان والاستلام في نفس اليوم داخل القاهره واستلام خلال 48 ساعه المحافظات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد هشام
|التليفون:
|01284057773
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111120
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21,000 جنيه
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