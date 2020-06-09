مواتير رفع ابواب المحلات والجراجات RIB ايطالى

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مواتير رفع ابواب المحلات والجراجات RIB ايطالى - في القاهرة مصر

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(مجموعة كـامله) تصلح لرفع باب حتى وزن 220 كجم ومساحة 16 متر مربع ، قطر ماسورة الباب 2.5 بوصة وزنبرك قطر8.5 بوصه تشمل ( الموتور – البورده – المفتاح اليدوى – عدد 1 ريموت كنترول – الخليه الضوئيه لمنع الغلق الخاطىء – اكسسوارات لزياده سمك الماسوره والزنبرك ) البيع بضمـان سنه ضد عيوب الصناعه ونرحب بالتعامل مع الموزعين فى المحافظات الشـركة الـدوليه للتجـارة والاتصـالات IBC للإستفسار : أ/ الهـام أمـين 01062157490 Email elhamibc@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهام امين على
التليفون: 01062157490

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العنوان: مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/6/2020
رقم الإعلان: 2060464
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بوابه جراج بالذراع حواجز سيارات RIB ايطالى

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9/6/2020
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9/6/2020
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8/6/2020
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