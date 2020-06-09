مواتير رفع ابواب المحلات والجراجات RIB ايطالى

(للبيع)
|(مجموعة كـامله) تصلح لرفع باب حتى وزن 220 كجم ومساحة 16 متر مربع ، قطر ماسورة الباب 2.5 بوصة وزنبرك قطر8.5 بوصه تشمل ( الموتور – البورده – المفتاح اليدوى – عدد 1 ريموت كنترول – الخليه الضوئيه لمنع الغلق الخاطىء – اكسسوارات لزياده سمك الماسوره والزنبرك ) البيع بضمـان سنه ضد عيوب الصناعه ونرحب بالتعامل مع الموزعين فى المحافظات الشـركة الـدوليه للتجـارة والاتصـالات IBC للإستفسار : أ/ الهـام أمـين 01062157490 Email elhamibc@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهام امين على
|التليفون:
|01062157490
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|العنوان:
|مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060464
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1 جنيه