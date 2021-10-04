مهندس_ميكانيكا -مهندس صيانة المركبات

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياة بالسعودية #مهندس_ميكانيكا . بكالوريوس هندسة ميكانيكية 2. الخبرة من 3-5 سنوات في تعبئة وتغليف خط الإنتاج. 3. إدراك تخطيط وتنفيذ الصيانة الميكانيكية 4. إتقان أوتوكاد 5. صيانة ضواغط الضغط المنخفض و HP المعرفة 6. إجادة اللغة الإنجليزية • المرافق (المساعدة) مثل الضواغط (HP ، LP) ، المبردات ، أبراج التبريد. • إنتاج التعبئة والتغليف آلات الخطوط مثل: - النفخ بشكل خاص والنفخ الخطي و الحشو وآلة الملصقات , آلة التغليف (غلاف التغليف ، غلاف الانكماش) , Palletizer , المضخات وال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحرمين
التليفون: 01098383485 - 01030832805 - 01098990029

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العنوان: - السعودية
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/11/2021
رقم الإعلان: 2112868
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