مهندس_ميكانيكا -مهندس صيانة المركبات

مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياة بالسعودية #مهندس_ميكانيكا . بكالوريوس هندسة ميكانيكية 2. الخبرة من 3-5 سنوات في تعبئة وتغليف خط الإنتاج. 3. إدراك تخطيط وتنفيذ الصيانة الميكانيكية 4. إتقان أوتوكاد 5. صيانة ضواغط الضغط المنخفض و HP المعرفة 6. إجادة اللغة الإنجليزية • المرافق (المساعدة) مثل الضواغط (HP ، LP) ، المبردات ، أبراج التبريد. • إنتاج التعبئة والتغليف آلات الخطوط مثل: - النفخ بشكل خاص والنفخ الخطي و الحشو وآلة الملصقات , آلة التغليف (غلاف التغليف ، غلاف الانكماش) , Palletizer , المضخات وال