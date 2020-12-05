مهندس ميكانيكا للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
★ #عاجل مطلوب مهندس ميكانيكا مكتب فني (تصميم وتسعير) للسعودية ★ #للتعاقد_الفوري مهندسين ميكانيكا مكتب فني (تصميم وتسعير) ▬ نطلب مهندس ميكانيكا مكتب فني (تصميم وتسعير) للعمل بشركة مقاولات مصنفة بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية 🔹 بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن 5 سنوات 2⃣ خبرة في التصميم الميكانيكي للمبانى "تكييف - إنذار حريق - صرف صحى -شبكات مياة - محطات رفع" 3⃣ خبرة في تسعير المقايسات والحصر الهندسي والشوب دروينج وعمل المستخلصات 4⃣ إجادة إستخدام برامج (CAD - Primavera - Excel)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: dina
التليفون: 01559919385

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العنوان: 54 شارع السودان المهندسين- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/12/2020
رقم الإعلان: 2075124
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صورة الاعلان: مهندس ميكانيكا للسعوديه - في القاهرة مصر

مهندس ميكانيكا للسعوديه

(فرصة عمل)

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★ #عاجل مطلوب مهندس ميكانيكا مكتب فني (تصميم وتسعير) للسعودية ★ #للتعاقد_الفوري مهندسين .
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5/12/2020
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مهندس اختبارات معمل وتربه

(فرصة عمل)

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★ #عاجل مطلوب مهندس مدني (مواد وتربة) للسعودية ★ #للتعاقد_الفوري مهندسين مدني (مواد وترب.
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23/11/2020
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مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس معماري خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مكتب ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
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5,000 ريال

19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مدني خبرة بالتصميم والاشراف - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس مدني خبرة بالتصميم والاشراف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس مدني خبرة في التصميم والاشراف خبرة لا تقل عن 5 سنوات م.
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19/11/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم

(فرصة عمل)

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عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم - مهندسين ميكانيكا تصميم (وتبريد وتكييف.
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18/11/2020
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مطلوب مهندسه

(فرصة عمل)

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تعلن شركة نايل جيت للأبواب الأتوماتيك عن طلبها لمهندسات مكتب فنى ولكن العمل من المنزل وتكون خبره ببر.
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26/10/2020
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم - في القاهرة مصر

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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20/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس زراعي - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس زراعي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعوديه مهندس زراعي خبره للتواصل برجاء ارسال السيره الذاتيه ع الواتس 01023105426.
العنوان:

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6,000 ريال

18/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس زراعي - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس زراعي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندس زراعي خبره لاتقل عن 10 سنوات للعمل بالسعوديه براتب مجزي وسكن واقامه للتواصل برجاء ارسال .
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القاهرة - مصر
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5,000 ريال

15/10/2020
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