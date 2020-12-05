مهندس ميكانيكا للسعوديه

★ #عاجل مطلوب مهندس ميكانيكا مكتب فني (تصميم وتسعير) للسعودية ★ #للتعاقد_الفوري مهندسين ميكانيكا مكتب فني (تصميم وتسعير) ▬ نطلب مهندس ميكانيكا مكتب فني (تصميم وتسعير) للعمل بشركة مقاولات مصنفة بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية 🔹 بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن 5 سنوات 2⃣ خبرة في التصميم الميكانيكي للمبانى "تكييف - إنذار حريق - صرف صحى -شبكات مياة - محطات رفع" 3⃣ خبرة في تسعير المقايسات والحصر الهندسي والشوب دروينج وعمل المستخلصات 4⃣ إجادة إستخدام برامج (CAD - Primavera - Excel)