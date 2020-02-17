مهندس ميكانيكا تنفيذ

مطلوب فورا لشركة مقاولات كبري تصنيف اول في السعودية بالرياض مهندسين كهرباء تنفيذ وخبرة في مجال الانشاءات و shop drawingsوخبرته لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات والعمل يوفر السكن والتامين الصحي والمواصلات المقابله يوم السبت القادم الموافق 22/2/2020الساعه 12 ظهرا العنوان العجوزه شارع نوال برج الشرطه الدور التاني ويمك ارسال cv علي الايميل almolhakjob@gmail.com / موبايل: +201002102730