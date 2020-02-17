مهندس ميكانيكا تنفيذ

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لشركة مقاولات كبري تصنيف اول في السعودية بالرياض مهندسين كهرباء تنفيذ وخبرة في مجال الانشاءات و shop drawingsوخبرته لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات والعمل يوفر السكن والتامين الصحي والمواصلات المقابله يوم السبت القادم الموافق 22/2/2020الساعه 12 ظهرا العنوان العجوزه شارع نوال برج الشرطه الدور التاني ويمك ارسال cv علي الايميل almolhakjob@gmail.com / موبايل: +201002102730
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن الملحق
|التليفون:
|01002102730
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العجوزه شارع نوال برج الشرطه الدور التاني- العجوزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053437
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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111 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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