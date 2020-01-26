مهندس ميكانيكا تنفيذ

مطلوب عاجلا مهندسيم ميكانيكا مقاولات للعمل في شركه مقاولات كبري بالسعوديه في الرياض خبره لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن7 سنوات ويمكن التواصل وارسال cv علي الايميل الخاص بنا حين تحديد ميعاد المقابلات قريبا