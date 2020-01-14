مهندس ميكانيكا تنفيذ

(فرصة عمل)
|مطلووب عاجلا مهندسين ميكانيكا تنفيذ للعمل في كبري شركات المقاولات في السعوديه بالرياض خبره لا تقل عن5 سنوات ويمكنكم ارسال cv حيد تحديد موعد المقابله
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن الملحق
|التليفون:
|01002102730
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|العنوان:
|- العجوزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049317
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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