مهندس معماري وديكور داخلي

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مهندس معماري وديكور داخلي - في الشرقية السعودية

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أنا مهندس معماري وديكور داخلي أبحث عن وظيفة بدوام كامل في الخبر أو الدمام متقن للمخططات المعمارية والتنفيذية وبرامج الأتوكاد والثري دي ماكس والريفيت. كما حساب الكميات والمساحات وتحليل العطاءات وعمل عروض الأسعار والإشراف في الموقع والإستلام للتواصل واتساب// 0597200481
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ARCH
التليفون: 0597200481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الخبر
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/5/2021
رقم الإعلان: 2093989
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صورة الاعلان: مهندس معماري وديكور داخلي - في الشرقية السعودية

مهندس معماري وديكور داخلي

(طلب عمل)

- في الشرقية السعودية

أنا مهندس معماري وديكور داخلي. أطلب عمل بالخبر أو الدمام خبرة في رسم المخططات المعمارية والانشائية و.
القسم: 

اتصل

6/4/2021
صورة الاعلان: مهندس مدنى خبرة 10 سنوات يطلب عملا - في الشرقية السعودية

مهندس مدنى خبرة 10 سنوات يطلب عملا

(طلب عمل)

- في الشرقية السعودية

م / نادر المهدى دفعة 2011 جامعه المنصورة خبرة 10 سنوات فى أعمال الانشاءات المختلفة من مبانى حكومية.
القسم: 

اتصل

31/3/2021
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