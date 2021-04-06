(طلب عمل)
|أنا مهندس معماري وديكور داخلي أبحث عن وظيفة بدوام كامل في الخبر أو الدمام متقن للمخططات المعمارية والتنفيذية وبرامج الأتوكاد والثري دي ماكس والريفيت. كما حساب الكميات والمساحات وتحليل العطاءات وعمل عروض الأسعار والإشراف في الموقع والإستلام للتواصل واتساب// 0597200481
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ARCH
|التليفون:
|0597200481
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|العنوان:
|- الخبر
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093989
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