أنا مهندس معماري وديكور داخلي أبحث عن وظيفة بدوام كامل في الخبر أو الدمام متقن للمخططات المعمارية والتنفيذية وبرامج الأتوكاد والثري دي ماكس والريفيت. كما حساب الكميات والمساحات وتحليل العطاءات وعمل عروض الأسعار والإشراف في الموقع والإستلام للتواصل واتساب// 0597200481