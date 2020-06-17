مهندس معماري وديكور ,, أبحث عن عمل عن بعد

(طلب عمل)
|مهندس معماري وديكور داخلي ,, خبرة 7 سنوات في المجال وخصوصاً العمل عن بعد وأتقن البرامج التالية: Auto Cad 3Ds MAX & Vray SketchUp Lumion 10 Photoshop أطلب عمل عن بعد من مشاريع للمكاتب، الأفراد و الطلاب ,, للتواصل + واتس اب // 00962787205920 أو واتس اب // 0580523355 best_decodesign@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مهندس معماري
|التليفون:
|0580523355
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061697
700 ريال