مهندس معماري وديكور ,, أبحث عن عمل عن بعد

مهندس معماري وديكور داخلي ,, خبرة 7 سنوات في المجال وخصوصاً العمل عن بعد وأتقن البرامج التالية: Auto Cad 3Ds MAX & Vray SketchUp Lumion 10 Photoshop أطلب عمل عن بعد من مشاريع للمكاتب، الأفراد و الطلاب ,, للتواصل + واتس اب // 00962787205920 أو واتس اب // 0580523355 best_decodesign@yahoo.com