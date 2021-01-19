مهندس معماري خبره في التصميم

(فرصة عمل)
|مطلوب لمكتب استشارات هندسيه في السعوديه ( الدمام ) مهندسيين معماريين خبره في التصميم و اجاده العمل ببرامج التصميم خبره 15 سنه على الاقل راتب مميز برجاء ارسال ال CV على ايميل الشركه او الاتصال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080628
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