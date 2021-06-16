مطلوب لمكتب استشارات هندسية بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس معمارى تصميم وإنشاءات خبرة من 5 : 7 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً