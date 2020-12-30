مهندس مساحة خبرة 5 سنوات خريج كلية هندسة شرط يعمل على الاوتوكاد وخبرة فى رف

(فرصة عمل)
|مطلوب لمكتب هندسى بالدمام مهندس مساحة خبرة 5 سنوات خريج كلية هندسة شرط يعمل على الاوتوكاد وخبرة فى رفع المساحى برجاء ارسال السيرة الذاتية وصور الشهادات مع كتابة المسمى الوظيفى مهندس مساحة eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078925
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