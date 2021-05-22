لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس مدنى شبكات وصرف صحى خبرة من 5 : 8 سنوات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً