مهندس عمارة وديكور

(طلب عمل)
|أطلب عمل بدوام كامل في المنطقة الشرقية أو الرياض أو عن بعد في مجال الهندسة المعمارية والديكور الداخلي أرسم المخططات المعمارية والتنفيذية بدقة وتميّز وابتكار وبأفكار عصرية وجميلة محترف على أهم برامج التصميم المعماري وإظهار المشروع داخلياً وخارجياً بأفضل جودة وواقعية ولدي خبرة في إدارة المشاريع وعمل جداول المساحات والكميات وعروض الأسعار للتواصل لإرسال ال CV + واتس اب // 0597200481
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ARCH
|التليفون:
|0597200481
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082165
1 ريال
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100 ريال
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200 ريال
1 ريال
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