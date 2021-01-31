مهندس عمارة وديكور

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تفاصيل الإعلان
أطلب عمل بدوام كامل في المنطقة الشرقية أو الرياض أو عن بعد في مجال الهندسة المعمارية والديكور الداخلي أرسم المخططات المعمارية والتنفيذية بدقة وتميّز وابتكار وبأفكار عصرية وجميلة محترف على أهم برامج التصميم المعماري وإظهار المشروع داخلياً وخارجياً بأفضل جودة وواقعية ولدي خبرة في إدارة المشاريع وعمل جداول المساحات والكميات وعروض الأسعار للتواصل لإرسال ال CV + واتس اب // 0597200481
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ARCH
التليفون: 0597200481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/1/2021
رقم الإعلان: 2082165
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: البوابات الامنية لكشف المعادن

البوابات الامنية لكشف المعادن

(للبيع)

بوابات كشف المعادن الحديثة بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات والاج.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

31/1/2021
صورة الاعلان: جهاز كشف الحفائب اكس راى

جهاز كشف الحفائب اكس راى

(للبيع)

للكشف على الشنط والحقائب للكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات جهاز الاكس راي من الاجهزة الامنية .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: مستلزمات مطاعم ومتاجر

مستلزمات مطاعم ومتاجر

(للبيع)

نتميز بكفاءة المنتج وسرعة الاداء وضمان ا متوافر لدينا كل ما تحتاجة لجعل مطعمك اومتجرك اكثر امانا ويس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: طابعات المستندات والفواتير الحرارية

طابعات المستندات والفواتير الحرارية

(للبيع)

طابعة الفواتير الحرارية لطباعة الفواتيروالمستندات بطريقة سهلة وسريعة صورة واضحة تتميز بالسرعة والجود.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: للاستقدام شغالات منزلية سرعه وانجاز

للاستقدام شغالات منزلية سرعه وانجاز

(فرصة عمل)

للاستقدام من الفلبين كينيا اوغندا بنجلاديش باكستان بورنداي مكتب صادرة نجد للاستقدام مكتب مرخص ومعتمد.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

30/1/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية المتطورة

شاشات العرض التفاعلية المتطورة

(للبيع)

شاشات العرض التفاعلية هي شاشات تستخدم في عرض الفيديوهات والصور والانيميشن في المعارض والمؤتمرات وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/1/2021
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صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

(للبيع)

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DE.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: تاغات لمنع سرقة الملابس

تاغات لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

لراحة بالك وانت داخل متجرك اتينا اليكم وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري توض.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: زيت ذرة اوكرانى للبيع يحطم الاسعار

زيت ذرة اوكرانى للبيع يحطم الاسعار

(للبيع)

اقدم لكم عرض مميز زيت ذرة صافي درجة اولى صحي غير مهدرج من أوكرانيا بسعر منافس. لاتفكر كثيرا واتصل ب.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: دجاج برازيلى للبيع باعلى جودة واقل سعر

دجاج برازيلى للبيع باعلى جودة واقل سعر

(للبيع)

يسرنى ان اقدم لكم هذا العرض المميز دجاج برازيلي مجمد درجة اولى جميع الاحجام يصلح لكل انواع الطبخ دج.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: اندومى مستورد للبيع بجميع الطعوم

اندومى مستورد للبيع بجميع الطعوم

(للبيع)

يسعدنى ان اقدم لكم اندومى مستورد بسعر ممتاز للبيع ايسر واطيب طعام لكافة الاعمار يوجد جميع الطعوم بطع.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: تصميم تطبيقات االهواتف الذكيه | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

تصميم تطبيقات االهواتف الذكيه | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

(للبيع)

نحن رواد في تصميم وبرمجة مواقع الانترانت الاحترافية نستخدم أحدث وافضل التصاميم الجذابة واحدث التقني.
العنوان:

الرياض - السعودية

200 ريال

29/1/2021
صورة الاعلان: جهاز مناداة التمريض للمستشفيات

جهاز مناداة التمريض للمستشفيات

(للبيع)

وصف الإعلان جهاز مناداة التمريض للمستشفيات من أجل خدمة أرقى ومن أجل راحة المرضى وتنظيم أكبر لطاقم ال.

1 ريال

28/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

(للبيع)

:نتميز بكفاءة منتجاتنا مع الضمان وخدمة الصيانة تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

(للبيع)

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعمل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
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