مهندس عمارة وديكور

أطلب عمل بدوام كامل في المنطقة الشرقية أو الرياض أو عن بعد في مجال الهندسة المعمارية والديكور الداخلي أرسم المخططات المعمارية والتنفيذية بدقة وتميّز وابتكار وبأفكار عصرية وجميلة محترف على أهم برامج التصميم المعماري وإظهار المشروع داخلياً وخارجياً بأفضل جودة وواقعية ولدي خبرة في إدارة المشاريع وعمل جداول المساحات والكميات وعروض الأسعار للتواصل لإرسال ال CV + واتس اب // 0597200481