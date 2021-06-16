(فرصة عمل)
|مطلوب لمزرعة كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس زراعى تسـمين دواجن خبرة لاتقل عن ( 7 ) سنوات فى نفس المجال مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01280555515
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- 01066717777
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097157
30 ريال
30 ريال
اتصل
30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل