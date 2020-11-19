مهندس اختبارات معمل وتربه

★ #عاجل مطلوب مهندس مدني (مواد وتربة) للسعودية ★ #للتعاقد_الفوري مهندسين مدني (مواد وتربة) ▬ نطلب مهندس مدني (مواد وتربة) للعمل #مدير_مختبر بشركة مقاولات مصنفة بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية بالمواصفات التالية: سبق له العمل بالسعودية خبرة لا تقل عن 10 سنوات منها 5 سنوات على الأقل في السعودية خبرة في أعمال الطرق واختبار المواد الأسفلتية والترابية (أسفلت - بطحاء - زلط - خرسانة جاهزة) القدرة على تدريب وتطوير الفنيين في المختبر الإمتيازات: راتب شهري مجزي جدا يحدد مع صاحب توفير سكن عائلي مؤثث