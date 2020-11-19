مهندس اختبارات معمل وتربه

(فرصة عمل)
|★ #عاجل مطلوب مهندس مدني (مواد وتربة) للسعودية ★ #للتعاقد_الفوري مهندسين مدني (مواد وتربة) ▬ نطلب مهندس مدني (مواد وتربة) للعمل #مدير_مختبر بشركة مقاولات مصنفة بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية بالمواصفات التالية: سبق له العمل بالسعودية خبرة لا تقل عن 10 سنوات منها 5 سنوات على الأقل في السعودية خبرة في أعمال الطرق واختبار المواد الأسفلتية والترابية (أسفلت - بطحاء - زلط - خرسانة جاهزة) القدرة على تدريب وتطوير الفنيين في المختبر الإمتيازات: راتب شهري مجزي جدا يحدد مع صاحب توفير سكن عائلي مؤثث
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01559919385
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|العنوان:
|54 شارع السودان المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073707
5,000 ريال
5,000 ريال
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1 ريال
6,000 ريال
5,000 ريال