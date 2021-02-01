مهندسين ميكانيكا امن وسلامة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بحائل ب المملكة العربية السعودية مهندسين ميكانيكا امن وسلامة تقدير لا يقل عن جيد وحاصل على كورسات فى مجال الامن والسلامة لا تقل عن 6 اشهر ارسال السيرة الذاتية على : eng.kwader@gmail.com الاستفسار : 01011133679
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
التليفون: 01011133679

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/2/2021
رقم الإعلان: 2082360
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صورة الاعلان: مهندسين مدنى تصميم - في القاهرة مصر

مهندسين مدنى تصميم

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مطلوب لكبرى شركات الاستشارات الهندسية ب المملكة العربية السعودية بمدين حائل مهندسين مدنى تصميم خبرة .
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1/2/2021
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1/2/2021
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19/1/2021
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مهندس معماري خبره في التصميم

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19/1/2021
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19/1/2021
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري - في القاهرة مصر

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(فرصة عمل)

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18/1/2021
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17/1/2021
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عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري

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11/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فى السعوديه مهندس كهرباء - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل فى السعوديه مهندس كهرباء

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7/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسيين زراعيين للعمل بالسعودية(الرياض). - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسيين زراعيين للعمل بالسعودية(الرياض).

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

®مطلوب/ مهندسين زراعيين للعمل بالسعوديه( الرياض). بمجال البيوت المحميه(الصوب الزراعية). التفاصيل:- -.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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5/1/2021
صورة الاعلان: البحث عن عمل - في القاهرة مصر

البحث عن عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

Dear Sir, I am very interested in applying to oversee all mechanical and with all installation deta.
العنوان:

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القسم: 

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28/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا تصميم مهندسين ميكانيكا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

20/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري شركات المقاولات - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري شركات المقاولات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري شركات المقاولات بالرياض مندوبين مبيعات خبره لا تقل عن ( 2 - 3 سنوات ) لجذب المشاري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا تصميم مهندسين ميكانيكا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

9/12/2020
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