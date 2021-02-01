(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بحائل ب المملكة العربية السعودية مهندسين ميكانيكا امن وسلامة تقدير لا يقل عن جيد وحاصل على كورسات فى مجال الامن والسلامة لا تقل عن 6 اشهر ارسال السيرة الذاتية على : eng.kwader@gmail.com الاستفسار : 01011133679
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
|التليفون:
|01011133679
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|العنوان:
|24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082360
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