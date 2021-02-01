مطلوب للعمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بحائل ب المملكة العربية السعودية مهندسين ميكانيكا امن وسلامة تقدير لا يقل عن جيد وحاصل على كورسات فى مجال الامن والسلامة لا تقل عن 6 اشهر ارسال السيرة الذاتية على : eng.kwader@gmail.com الاستفسار : 01011133679