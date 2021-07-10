مهندسين معماري / تخطيط عمراني / مساحة / GIS

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبري الشركات في المنطقه الجنوبية بالسعودية ✈️ 1-مهندسين معماري / تخطيط عمراني ( حاصلين علي ماجستير او دكتوراه) 👷♂ ٢- مهندسين معماري / تخطيط عمراني خبره لا تقل عن ٥ سنوات بعد البكالوريوس ٣- اخصائيين مساحه خبره لا تقل عن ٥ سنوات بعد البكالوريوس او المعهد ٤- اخصائين GIS خبره لا تقل عن ٥ سنوات بعد البكالوريوس برجاء ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي 📧 True.cv.eng@gmail.com مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال SUBJECT للتواصل 📞 01110999023 01123667714
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01110999023
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099599
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2,000 ريال
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200 ريال
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