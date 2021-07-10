مهندسين معماري / تخطيط عمراني / مساحة / GIS

عاجل مطلوب لكبري الشركات في المنطقه الجنوبية بالسعودية ✈️ 1-مهندسين معماري / تخطيط عمراني ( حاصلين علي ماجستير او دكتوراه) 👷‍♂‍ ٢- مهندسين معماري / تخطيط عمراني خبره لا تقل عن ٥ سنوات بعد البكالوريوس ٣- اخصائيين مساحه خبره لا تقل عن ٥ سنوات بعد البكالوريوس او المعهد ٤- اخصائين GIS خبره لا تقل عن ٥ سنوات بعد البكالوريوس برجاء ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي 📧 True.cv.eng@gmail.com مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال SUBJECT للتواصل 📞 01110999023 01123667714