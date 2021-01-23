مهندسين مدنى وكهرباء سينيور تصميم

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
لكبرى المكاتب الاستشارية بالدمام ب المملكة العربية السعودية مهندسين سينيور كهرباء ومدنى تصميم خبرة 15 سنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
التليفون: 01011133679

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/1/2021
رقم الإعلان: 2081128
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صورة الاعلان: مهندسين مدنى وكهرباء سينيور تصميم - في الجيزة مصر

مهندسين مدنى وكهرباء سينيور تصميم

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المكاتب الاستشارية بالدمام ب المملكة العربية السعودية مهندسين سينيور مدنى تصميم وكهرباء .
العنوان:

الجيزة - مصر
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23/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فورا مهندس كهربالشركه مقاولات بالسعوديه خبره في مجال نقل الكهرباء - في الجيزة مصر

مطلوب فورا مهندس كهربالشركه مقاولات بالسعوديه خبره في مجال نقل الكهرباء

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مطلوب فورا مهندس كهربالكبري شركات المقاولات بالسعوديه خبره في مجال نقل الكهرباء وسبق اعتماده مديرلمش.
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21/1/2021
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مطلوب فورا مهندس كهربا اختبارات كابلات ومحطات للعمل بشركه مقاولات بالسعوديه

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مطلوب فورا مهندس كهربا اختبارات كابلات ومحطات للسفرلكبري شركات المقاولات بالدمام بالسعوديه (مشاريع خ.
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21/1/2021
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(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : مساح طرق بالشروط الأتيه : خبرة لا تقل عن سنتين .
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الجيزة - مصر
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18/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( ابها – الرياض ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( ابها – الرياض ) :

(فرصة عمل)

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18/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس كهربا115 ك ف لكبري شركات المقاولات بالدمام - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس كهربا115 ك ف لكبري شركات المقاولات بالدمام

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبري شركات المقاولات بالسعوديه مهندس كهرباء قوي مديرمشروع 115kvمعتمد لدي سكيكو والمقابله والس.
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9/1/2021
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صورة الاعلان: مهندس مساحة خبرة 5 سنوات خريج كلية هندسة شرط يعمل على الاوتوكاد وخبرة فى رف - في الجيزة مصر

مهندس مساحة خبرة 5 سنوات خريج كلية هندسة شرط يعمل على الاوتوكاد وخبرة فى رف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمكتب هندسى بالدمام مهندس مساحة خبرة 5 سنوات خريج كلية هندسة شرط يعمل على الاوتوكاد وخبرة فى ر.
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11 ريال

6/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لشركة خرسانة بالرياض مهندسين مراقبة جودة - في الجيزة مصر

مطلوب لشركة خرسانة بالرياض مهندسين مراقبة جودة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين مراقبة جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة لاتقل عن 1.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 ريال

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( ابها ، الرياض ) : * مهندس ميكانيكا بالشروط الأتيه : خبرة فى ادارة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مهندسين ميكانيكا للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا مهندسين ميكانيكا للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا مهندسين ميكانيكا للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض شرط الخبرة سنتين فى السباكة والكهر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

11 ريال

27/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين وفنيين مصاعد للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين وفنيين مصاعد للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين وفنيين مصاعد لشركة كبرى صيانة #مصاعد و #سلالم_كهربائية بالسعودية - فروع متعددة بانحاء.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفرفورا مهندسين كهرباء خبرة 7 سنوات يجد اعمال التصاميم بمكاتب الهند - في الجيزة مصر

مطلوب للسفرفورا مهندسين كهرباء خبرة 7 سنوات يجد اعمال التصاميم بمكاتب الهند

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفرفورا مهندسين كهرباء خبرة 7 سنوات يجد اعمال التصاميم بمكاتب الهندسة(رسومات كهروميكانيك /سب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

11 ريال

21/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات الزراعيه بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس زراعى خبرة بالصوب والتنقيط بالرى 5 سنوات .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

20/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الأحد الساعه 12 ظهرا بمقر شركه اجاده للتوظيف على العنوان التالى : 3 ش .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات الزراعيه بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس زراعى خبرة بالصوب والتنقيط بالرى 5 سنوات .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/12/2020
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