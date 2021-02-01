مطلوب لكبرى شركات الاستشارات الهندسية ب المملكة العربية السعودية بمدين حائل مهندسين مدنى تصميم خبرة لا تقل من 6 الى 8 سنوات حاصل على بكالريوس هندسة مدنية تقدير لا يقل عن جيد ترسل السيرة الذاتية على : eng.kwader@gmail.com الاستفسار :01011133679