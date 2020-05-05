مهندسين صيانة

(فرصة عمل)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة صناعية كبرى تطلب مهندسين صيانة خبرة لاتقل عن 3 سنوات فى الشركات الصناعية بكالوريوس هندسة - ميكاترونكس أو كهرباء
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة صناعية كبرى
التليفون: 01066651366

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العنوان: - 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/5/2020
رقم الإعلان: 2058914
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صورة الاعلان: فنيين صيانة

فنيين صيانة

(فرصة عمل)

شركة صناعية كبرى تطلب اولا: فنيين كهرباء خبرة فى اعمال كهرباء السيلسيون والكنترول ثانيا : فنيين صيان.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

5/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الأكواب الورقية 80 الي 90 كوب / الدقيقة م

ماكينة تصنيع الأكواب الورقية 80 الي 90 كوب / الدقيقة م

(للبيع)

ماكينة تصنيع الأكواب الورقية 80 الي 90 كوب / الدقيقة من شركة دالتكس ايجيبت يمكنكم الاتصال بنا على: .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

417 جنيه

5/5/2020
صورة الاعلان: د ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي _اكواب ورقية

د ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي _اكواب ورقية

(للبيع)

Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي يمكنكم الاتصال بنا على: 00.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

852 جنيه

5/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01003358542 housekeeping يونيفورم يونيفورم خدم Uniform Housekeeping يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق

أفضل شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

أفضل شركة يونيفورم فنادق 01200561116 شركات يونيفورم فنادق اسعار يونيفورم فنادق شركة تصنيع يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: gown graduation

gown graduation

(للبيع)

gown graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation R.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/5/2020
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صورة الاعلان: مصنع ايجار بمنطقه برج العرب

مصنع ايجار بمنطقه برج العرب

(للإيجار)

مصنع ١٠٠٠٠م ايجار بمنطقه برج العرب - بالاسكندريه اداره ٣ ادوار &.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

4/5/2020
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديل IN01-A

اتصل

4/5/2020
صورة الاعلان: باقل الاسعار امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

باقل الاسعار امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

بسعر قليل امتلك شاليه فى بالم بيتش السخن 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) قريب من مطاعم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

138,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة رائعة فى بالم بيتش السخنة

شاليه للبيع بحديقة رائعة فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

استمتع باجمل حديقة رائعة وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 120 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع باطلالة مميزة ع البحيرات الصناعية فى العاصمة

شقة للبيع باطلالة مميزة ع البحيرات الصناعية فى العاصمة

(للبيع)

باطلالة مميزة ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وفندق الماسة شق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة بالعاصمة الادارية باقل سعر للمتر

امتلك شقة بالعاصمة الادارية باقل سعر للمتر

(للبيع)

باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من ارض المعارض وطريق السخنة شقتك 190 م (3 غرف نوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: بسعر متر قليل امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

بسعر متر قليل امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقة فى العاصمة الادارية بسعر متر قليل قريب من حى السفارات وارض المعارض ومركز المؤتمرات وكل الخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: هنقربك لافضل خدمات عندنا فى العاصمة الادارية

هنقربك لافضل خدمات عندنا فى العاصمة الادارية

(للبيع)

خليك قريب من افضل الخدمات فى العاصمة الادارية وامتلك شقة 155م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: للرقى والجمال امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

للرقى والجمال امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقة فى العاصمة الادارية وعيش الرقى والجمال قريب من حى السفارات وفندق الماسة وارض المعارض شقة 1.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

347,000 جنيه

4/5/2020
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