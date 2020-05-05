(فرصة عمل)
|شركة صناعية كبرى تطلب مهندسين صيانة خبرة لاتقل عن 3 سنوات فى الشركات الصناعية بكالوريوس هندسة - ميكاترونكس أو كهرباء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة صناعية كبرى
|التليفون:
|01066651366
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|العنوان:
|- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058914
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