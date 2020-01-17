مهما كان الحلم بعيد حقق حلمك وامتلك شقة فى Town Gate

(للتقسيط)
|حلمك مش بعيد عندنا فى Town Gateامتلك شقتك 220 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +مطبخ +3حمام +ريسبشن )بالقرب من فندق الماسة ومدينة الملاهى والجامعة الروسية بسعر ولا فى الخيال واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 وامتلك شقتك الان فى Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|245,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049371
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