مهرجان تصفيات وخصومات نهاية العام من تروهوم

تشطيب شقتك عن طريق أشخاص عاديين مختلف تماماً عن التشطيب من خلال شركات الديكور وخاصتاً لو عندها خبرة في مجال الديكور والتشطيب ودا بيكون لأسباب كتير ومنها - في البداية بتقعد مع مهندس متخصص يشرحلك بنود التشطيب بالتفصيل ويعرفك الشريحة المناسبة ليك - الشركة بتستلم شقتك على المحارة وبتسلمهالك على المفتاح من غير ما تتحمل مخاطر النقل والتركيب للخامات المستخدمة وبتستلمها في المعاد المتفق عليه - الشركة بتستخدم اجود خامات التشطيب والديكور والألوان بتكون متناسقة وجذابة والديكور بيكون راقي ومميز ولو في دي