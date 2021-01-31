مهرجان تصفيات وخصومات نهاية العام من تروهوم

(للبيع)
|تشطيب شقتك عن طريق أشخاص عاديين مختلف تماماً عن التشطيب من خلال شركات الديكور وخاصتاً لو عندها خبرة في مجال الديكور والتشطيب ودا بيكون لأسباب كتير ومنها - في البداية بتقعد مع مهندس متخصص يشرحلك بنود التشطيب بالتفصيل ويعرفك الشريحة المناسبة ليك - الشركة بتستلم شقتك على المحارة وبتسلمهالك على المفتاح من غير ما تتحمل مخاطر النقل والتركيب للخامات المستخدمة وبتستلمها في المعاد المتفق عليه - الشركة بتستخدم اجود خامات التشطيب والديكور والألوان بتكون متناسقة وجذابة والديكور بيكون راقي ومميز ولو في دي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|truehome interiors
|التليفون:
|0224474841
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|العنوان:
|القاهرة - المعراج العلوي - المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,450 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082183
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