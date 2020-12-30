مهرجان تصفيات وخصومات نهاية العام من تروهوم

(للبيع)
|اقوى مهرجان تصفيات وخصومات نهاية 2020 وبداية العام الجديد 2021 من تروهوم للديكور والأثاث والعمارة المتكاملة . الحق قبل أي حد عروض ومفاجآت كتير على جميع شرايح التشطيب ( السوبر لوكس - الهاي لوكس - الألترا لوكس ) وعلى جميع غرف الأثاث المنزلي والمطابخ الحديثة بكل أنواعها ( إكريلك - جلوسي - إتش بي إل - الومنيوم - خشمونيوم - فورومايكا - بولي لاك ) وفي كمان هدايا مجانية مميزة لعملائنا المميزين وأوائل المتعاقدين العروض بدأت ومستمرة من الآن وحتى نفاذ الكميات . الخصومات والهدايا المميزة بأسبقية الحجز أو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|truehome interiors
|التليفون:
|0224474841
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|العنوان:
|القاهرة - المعراج العلوي - المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,450 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078272
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(للتقسيط)- في القاهرة مصر
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