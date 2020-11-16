مهرجان تصفيات وخصومات نهاية العام من تروهوم

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|truehome interiors
|التليفون:
|0224474841
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|العنوان:
|القاهرة - المعراج العلوي - المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,450 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073021
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
1,450 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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