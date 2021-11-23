مهرجان الخصومات من الاهرام للفيبر جلاس

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صورة الاعلان: مهرجان الخصومات من الاهرام للفيبر جلاس - في القليوبية مصر

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عـروض الاهرام للفيبر جلاس مختلفه عن اي حد تـاني حاليـا عاملين خصم خاص علي تجهيزات الحضانات والمدارس خصومات علي جميع الالعاب خليك دائماً فالمضمون خليك مع الاهرام للفيبر جلاس الاهرام للفيبر جلاس خبره لأكثر من 25 عام تصميم الألعاب في الأهرام بيتم بمنتهى الدقة والإحتراف لإننا ديماً بنسعى إنها تكون آمنه وتساعد على تنمية قدرات الطفل وتنمية مهارات اللعب الجماعي والتخيلي إلى جانب المهارات الجسدية والعضلية في المراحل العمرية المختلفة بنقدملك أجود الخامات المصممة ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الاهرام للفيبر جلاس
التليفون: 01222284220

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طريق مصر اسكندرية الزراعى الكيلو 18 تحت كوبرى قلما- 01222284220
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/11/2021
رقم الإعلان: 2112986
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صورة الاعلان: خصم 20% على جميع منتجات الاهرام للفيبر جلاس - في القليوبية مصر

خصم 20% على جميع منتجات الاهرام للفيبر جلاس

(للبيع)

- في القليوبية مصر

يوفر مصنع وشركة الاهرام للفيبر جلاس تشكيلة جديدة ومتنوعة من اكشاك الامن والحراسة بجميع اشكالها المرب.
العنوان:

القليوبية - مصر

1,000 جنيه

23/11/2021
صورة الاعلان: اكوابارك والعاب مائية من الاهرام للفيبر جلاس بارخص الاسعار - في القليوبية مصر

اكوابارك والعاب مائية من الاهرام للفيبر جلاس بارخص الاسعار

(للبيع)

- في القليوبية مصر

فى الاهرام للفيبر جلاس اسعارنا تختلف عن الاخرين بكتير ارخص اسعار مع خامة عالية وانت كمان اللى هتشوف .
العنوان:

القليوبية - مصر

1,000 جنيه

26/10/2021
صورة الاعلان: الاهرام للفيبر جلاس اكبر مصنع لمنتجات الفيبر جلاس - في القليوبية مصر

الاهرام للفيبر جلاس اكبر مصنع لمنتجات الفيبر جلاس

(للبيع)

- في القليوبية مصر

شركة ومصنع الاهرام للفيبر جلاس من اقدم الشركات المتخصصة في مجال الفيبر جلاس في مصر والشرق الاوسط وتت.
العنوان:

القليوبية - مصر

1,000 جنيه

18/10/2021
صورة الاعلان: تجهيز الحضانات والنوادى بالعاب اطفال فيبر جلاس - في القليوبية مصر

تجهيز الحضانات والنوادى بالعاب اطفال فيبر جلاس

(للبيع)

- في القليوبية مصر

شركة الاهرام للفيبر جلاس تقدم مجموعه كبيرة ومتنوعه وعصرية من العاب الاطفال وكل ما يخص تجهيز الحضانات.
العنوان:

القليوبية - مصر

1,000 جنيه

3/10/2021
صورة الاعلان: الاهرام للفيبر جلاس اكبر شركة تصنيع حمامات السباحة - في القليوبية مصر

الاهرام للفيبر جلاس اكبر شركة تصنيع حمامات السباحة

(للبيع)

- في القليوبية مصر

وقفت ليه ما تكمل تقليب شركة ومصنع الاهرام للفيبر جلاس اكبر شركة على مستوى الجمهورية فى تصنيع حمامات .
العنوان:

القليوبية - مصر

1,000 جنيه

19/9/2021
صورة الاعلان: كيدز ايريا الاهرام للفيبر جلاس هنجهزلك افضل منطقة العاب اطفال - في القليوبية مصر

كيدز ايريا الاهرام للفيبر جلاس هنجهزلك افضل منطقة العاب اطفال

(للبيع)

- في القليوبية مصر

ليه تلف وتحتار لما فى الاهرام للفيبر جلاس هتلاقى كل اللى بتحلم بيه . مصنع وشركة الاهرام للفيبر جلاس .
العنوان:

القليوبية - مصر

1,000 جنيه

18/9/2021
صورة الاعلان: تصنيع اكوا بارك والعاب مائية فيبر جلاس - في القليوبية مصر

تصنيع اكوا بارك والعاب مائية فيبر جلاس

(للبيع)

- في القليوبية مصر

مصنع وشركة الاهرام للفيبر جلاس بتقولك لو عندك مساحة ومحتاج تعمل عليها اكوا بارك وحمام سباحة متفكرش و.
العنوان:

القليوبية - مصر

1,000 جنيه

8/9/2021
صورة الاعلان: تصنيع اكشاك حراسة فيبر جلاس - في القليوبية مصر

تصنيع اكشاك حراسة فيبر جلاس

(للبيع)

- في القليوبية مصر

قوتنا فى كلمتنا اسرع كشك حراسة فى مصر فى الاهرام للفيبر جلاس هتلاقى كشك الامن والحراسة اللى بتدور .
العنوان:

القليوبية - مصر

1,000 جنيه

31/8/2021
صورة الاعلان: كيدز ايريا مشروع مربح للمدن الكبرى - في القليوبية مصر

كيدز ايريا مشروع مربح للمدن الكبرى

(للبيع)

- في القليوبية مصر

ليه تلف وتحتار لما فى الاهرام للفيبر جلاس هتلاقى اجمل الالعاب باحدث التصميمات واجود الخامات لو بتف.
العنوان:

القليوبية - مصر

1,000 جنيه

30/8/2021
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