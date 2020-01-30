مهتم انك تسكن في مكان راقي في العاصمة

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مهتم انك تسكن في مكان راقي في العاصمة - في القاهرة مصر

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في العاصمة الادارية الجديدة في اهدي مكان في العالم امتلك شقتك بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وجمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي وغيرهم كتير وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك شقت في green avenue
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 212,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/1/2020
رقم الإعلان: 2051024
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29/1/2020
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29/1/2020
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بامن وحراسة 24 ساعة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

206,000 جنيه

29/1/2020
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شقتك قريبة من النهر الاخضر بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

170,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: شقتك بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبدون فوائد - في القاهرة مصر

شقتك بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبدون فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند green avenue ارقي كمبوند بالعاصمة وقريب من ديزني لاند وك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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28/1/2020
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استثمار في العاصمة يعني مستقبل امن ومضمون

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: شقتك بجنينة وخصوصية ملهاش حدود في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك بجنينة وخصوصية ملهاش حدود في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عشان الخصوصية اهم حاجة في شقتك امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة بجنينة واستمتع بخصوصية ملهاش حدود.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: احسبها صح واستثمر فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

احسبها صح واستثمر فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احسبها صح واستثمر فى العاصمة الجديدة وخليك قريب من كل احتياجاتك مطاعم وكافيهات ونادى رياضى كل ده واك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

340,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: العاصمة الادارية لسه فيها اسعار تناسبك - في القاهرة مصر

العاصمة الادارية لسه فيها اسعار تناسبك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لسه فى العاصمة الادارية فيه اسعار تناسب امكانياتك ووسط خدماتك مطاعم وكافيهات ونادى رياضى وعيادات طبي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

27/1/2020
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