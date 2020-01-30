مهتم انك تسكن في مكان راقي في العاصمة

(للتقسيط)
|في العاصمة الادارية الجديدة في اهدي مكان في العالم امتلك شقتك بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وجمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي وغيرهم كتير وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك شقت في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051024
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