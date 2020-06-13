من غير م تسأل كتير شاليهك في راس سدر ومن غير تفكير

(للتقسيط)
|بتدور علي مصيف بأقل التكاليف ومش لاقي خلاص طلبك عندنا ومن غير ماتسأل كتير امتلك شاليه في راس سدر بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومحلات تجارية ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وتراك للدراجات وخدمات غيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|82,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060674
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