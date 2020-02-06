من غير مقدم ولا فوايد هتمتلك عيادتك في العاصمة

(للتقسيط)
|عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار عندنا وبس في اميز مكان بمول sixty امام وزارة المالية وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وفي مكان محيط بكثافة سكانية وبجانب اكب رمجمع سينما ومسارح وعيادتك 45م تشطيب كامل بالتكييفات وكل ده بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051901
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