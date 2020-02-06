من غير مقدم ولا فوايد هتمتلك عيادتك في العاصمة

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صورة الاعلان: من غير مقدم ولا فوايد هتمتلك عيادتك في العاصمة - في القاهرة مصر

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عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار عندنا وبس في اميز مكان بمول sixty امام وزارة المالية وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وفي مكان محيط بكثافة سكانية وبجانب اكب رمجمع سينما ومسارح وعيادتك 45م تشطيب كامل بالتكييفات وكل ده بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 135,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/2/2020
رقم الإعلان: 2051901
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عيادة للبيع بالتكيفيات ومتشطبة فى العاصمة الادارية

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6/2/2020
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4/2/2020
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(للبيع)

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4/2/2020
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(للبيع)

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160,000 جنيه

27/1/2020
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صورة الاعلان: عيادة للبيع بالتكيفيات فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

عيادة للبيع بالتكيفيات فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادة فى العاصمة الجديدة تشطيب كامل وبالتكيفيات 35 م بواجهه بانورامية مميزة ع النافورة الراقصة.
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27/1/2020
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زود دخلك وامتلك عيادتك في العاصمة بجانب الخدمات والسكان

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة و زود دخلك واستثمارك والعيادة في مول sixty ويقع المول وسط ع.
العنوان:

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218,000 جنيه

25/1/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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24/1/2020
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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496,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: عيادة للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بدون فوائد - في القاهرة مصر

عيادة للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بدون فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز عيادة في العاصمة الادارية الجديدة ومحتار تمتلكها فين ؟ دلوقتي في مول sixty امتلك عيادتك بمساحة .
العنوان:

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116,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادة بالعاصمة ومفيش احسن من كدة استثمار - في القاهرة مصر

امتلك عيادة بالعاصمة ومفيش احسن من كدة استثمار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة ومش هتلاقي استثمار احسن من كدة عشان عيادتك في مول SIXTY وحوال.
العنوان:

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195,000 جنيه

15/1/2020
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محتار تستثمر فين تعالى امتلك عيادتك فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى هتقدرتستثمر وتمتلك عيادة 50م تشطيب كامل وبالتكيفيات فى اكبر مول بالعاصمة الادارية باميز تقاطع.
العنوان:

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400,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: وفر فلوسك وادفع قسطك من الايجار فى Paris East Mall - في القاهرة مصر

وفر فلوسك وادفع قسطك من الايجار فى Paris East Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وفر فلوسك وادفع اول قسط ليك من الايجار وامتلك عيادتك بParis East Mall تشطيب كامل وبالتكيفيات 60م واس.
العنوان:

القاهرة - مصر

480,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادتك الخاصة بالعاصمة الادارية واطمن علي مستقبلك - في القاهرة مصر

امتلك عيادتك الخاصة بالعاصمة الادارية واطمن علي مستقبلك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك الخاصة في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واطمن علي مستقبلك وكمان امام كل الخدمات ا.
العنوان:

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160,000 جنيه

10/1/2020
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