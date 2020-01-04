من غير ماتقول لا امتلك في العاصمة الادارية االجديدة

(للبيع)
|امتلك في العاصمة الادارية الجديدة من غير ما تقول لا واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك في اكبر كمبوند green avenue في ارقي منطقة في العاصمة وهي منطقة ال R7 وكمان حواليك كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها زي حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وامن وحراسة 24 ساعة وكيدز اريا وخدمات تانية كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047598
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