من غير ماتفكر وتسأل امتلك عندنا في راس سدر

(للبيع)
|منغير ماتفكر وتسأل وتروح وتيجي شاليهك في راس سدر بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وفي احلي قرية لاسيرينا باي وهتستمتع بكل الخدمات اللي اولادك هيفرحوا بيها زي حمامات سباحة واكوا بارك ومنطقة ملاعب وتراك للدراجات وشاليهك هيطل علي احلي فيو للبحر ومساحات خضرا كبيرة وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|80,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051003
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